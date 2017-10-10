В Приморье пропал автомобиль с людьми

Приморцев просят помощи в поисках

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

В Приморье загадочно исчез автомобиль с людьми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

В Insagram популярного интерне-сообщества появилась фотография, подпись к которой гласила, что пропал автомобиль с людьми:

"Пропала машина с людьми ! Любая информация - 89084444472. Большой Камень", - пишет автор поста.

Публикация получила большой отклик в сети, так как больше никакой информации указано не было: ни в какую сторону мог отправиться автомобиль, ни откуда мог выехать - ничего.

"Интрига", - пишут пользователи сообщества.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.