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Борис Кубай: Наводнения в Приморье могут повторяться ежегодно

Начальник Примгидромета прокомментировал обстановку с наводнениями в Приморье
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Главный метеоролог Приморья рассказал о наводнениях в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.

Борис Викторович, подразделению МЧС по Приморскому краю дано важное поручение разработать специальную модель по предотвращению стихийных бедствий для Приморья, включая наводнения. Что, с Вашей точки зрения, при разработке такой модели, должно быть учтено в первую очередь?

— Прежде всего, я считаю решение проблемы эффективной защиты Приморья от наводнений задачей чрезвычайной важности, поскольку экономические потери, причиняемые ими, зашкаливают. Руководители и специалисты МЧС Приморского края имеют богатый практический опыт борьбы с природными катаклизмами и хорошо понимают, что климат Приморья муссонный, что вероятность выпадения значительных дождей в летний период всегда высока, что локальные или крупномасштабные наводнения в нашем крае могут наблюдаться практически ежегодно. Для них не секрет, что при интенсивных дождях воде необходимо куда-то деваться, а отсюда должно выполняться главное правило: ливнёвки в городах и русла в реках всегда должны справляться с объёмом поступающей воды. Соответственно в ежегодных бюджетах городов, районов и населённых пунктов должна быть предусмотрена отдельная строка: подготовка ливневой канализации к сезону дождей (для города) и подготовка русел рек к паводкам.

Что должно входить в ряд мероприятий по предуперждению наводнений в Приморье?

— Прежде всего это очистка русел рек от мусора, корчей и брёвен, вырубка кустарника, словом, ликвидация малейших условий для образования запруд, провоцирующих разливы. Эти работы должны вестись в обязательном порядке и на регулярной основе. В городах, населённых пунктах, в местах потенциальных разливов рек желательно осуществлять плановое берегоукрепление. В крае имеется большое количество водохранилищ, которые необходимо привести в порядок и поддерживать на регулярной основе. Перечисленное, естественно, требует регулярных материальных затрат, но их гораздо выгоднее нести в превентивном, плановом прядке, чем в пожарно-спасательном. Согласитесь, что в случае наводнения всё это всё-равно придётся проделывать, но потери и затраты при этом будут уже принципиально другими. Также важное место занимает система оповещения населения — она должна постоянно совершенствоваться. При этом, если на верхнем уровне цепочка Примгидромет — ЦУКС (край) — ЦУКС (район) достаточно отлажена, то внутри районов и населённых пунктов её необходимо на регулярной основе шлифовать. В конце концов требуется наладить подворовое оповещение каждого жителя села, для чего, безусловно, требуются не только соответствующие инструкции, но и тренировки на время. Все перечисленные мероприятия носят, так сказать, тактический характер и должны отражаться на повседневной деятельности органов исполнительной власти всех уровней. Но они не смогут дать 100 % гарантии безопасности соответствующих территорий. Для получения 100 % гарантий необходимы изыскания, проектирование и строительство соответствующих гидротехнических сооружений. Без них в целом ряде районов не обойтись. Да, это затратно, но эти затраты себя оправдают.

Пользуясь случаем, не можем не спросить Вас о погоде на ближайшую неделю.

— Первая половина нынешней недели ожидается неустойчивой, с прохождением над Японским морем циклона ожидаются дожди, а на удалении от побережья дожди с мокрым снегом. Далее распогодится, а температура воздуха будет испытывать небольшие колебания.

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