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Из-за работы ночью появляется пивной живот

Обратите повышенное внимание на то, что именно вы едите в течение ночи
Фото: missbagira.ru Фото: missbagira.ru
Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Если вы регулярно работаете ночью, ваши биологические ритмы сбиваются. Результат, в частности, — скопление жира на талии. К такому выводу пришли учёные из научных центров Китая и Нидерландов, проанализировав данные, полученные в ходе 28 других исследований. Все они были проведены в период с 1999 по 2016 годы и посвящены изучению связи между работой в ночную смену и риском набора лишних килограммов. Статья исследователей опубликована в журнале Obesity Reviews. 

Анализ показал, что у людей, постоянно работающих по ночам, шансы на появление лишнего веса или на развитие ожирения в среднем на 29 % выше, чем у тех, кто трудится в ночную смену лишь время от времени. 

Причём чаще всего у ночных работников жировая ткань откладывается в районе талии, то есть наблюдается наиболее опасный для здоровья вид ожирения — абдоминальный. Риск появления «пивного живота» у работающих в ночную смену на 35 % выше, чем у тех, кто трудится в нормальном режиме. Известно, что абдоминальное ожирение значительно повышает вероятность развития метаболического синдрома. Его симптомы включают в себя высокое артериальное давление, повышенный уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови, снижение чувствительности тканей к инсулину. Этот комплекс нарушений, в свою очередь, ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. 

Сайт HealthDay попросил прокомментировать результаты этого исследования двух ведущих американских специалистов по питанию, Конни Дикман из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, и Пенни Крис-Этертон из Университета штата Пенсильвания. 

По мнению Дикман, основная ответственность за эффект, оказываемый ночной работой на вес, без сомнения, лежит на нарушении естественного ритма смены сна и бодрствования. «Человеческий организм запрограммирован на то, чтобы погружаться в сон в тёмное время суток. С этим ритмом непосредственно связан ритм выработки гормонов, регулирующих чувство голода и сытости. Если человек постоянно бодрствует, когда должен спать, происходит гормональный сбой, что ведёт к нарушению обмена веществ, перееданию и другим негативным для здоровья последствиям», — пояснила Дикман. 

Если вы оказались в ситуации, когда ночной работы избежать невозможно, Дикман и Крис-Этертон советуют обратить повышенное внимание на то, что именно вы едите в течение ночи, а также стараться привнести в свою жизнь побольше физической активности. Правильное питание и движение могут хотя бы частично нейтрализовать вред, причиняемый вашему организму работой по ночам.

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