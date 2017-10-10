Виктор Бусаренко: Артист, режиссёр, поэт

"Увы, наступит час последний, И завершатся все дела"

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Имя Виктора Васильевича Бусаренко знакомо не понаслышке жителям не только Владивостока, но и всего края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу VIII Канала. Художественный руководитель Приморского театра кукол начал выражать свою творческую натуру еще с детства. В 8 классе пришел в театральный кружок, потом в молодежный театр «Романтик», затем поступил в институт искусств. Дальше театры менялись один за другим: драматические, музыкальные, детские…

В Приморский театром кукол Виктор Бусаренко пришёл в 90-м году. Думал, на 1 постановку, а остался на 27 лет.