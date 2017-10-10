На Приморье обрушится циклон

Характер погоды в крае будет неустойчивым

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В середине рабочей недели над Японским морем будет смещаться циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Шапка циклона накроет и Приморье: на большей части края пройдут осадки в виде дождя, в горных районах со снегом.

Во второй половине недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами сохраняться осадки. Ночные и дневные температуры будут невысокими: ночью −5…+7 °C, днём 0…+15 °C. И лишь в конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнёт расти и осадки прекратятся. Ночи станут холоднее, а дни теплее.