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Общество

На Приморье обрушится циклон

Характер погоды в крае будет неустойчивым
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В середине рабочей недели над Японским морем будет смещаться циклон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Шапка циклона накроет и Приморье: на большей части края пройдут осадки в виде дождя, в горных районах со снегом. 

Во второй половине недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами сохраняться осадки. Ночные и дневные температуры будут невысокими: ночью −5…+7 °C, днём 0…+15 °C. И лишь в конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнёт расти и осадки прекратятся. Ночи станут холоднее, а дни теплее.

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