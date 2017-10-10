Смертельное ДТП произошло в Приморье

Автомобиль буквально превратился в груду железа

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Авария в Приморье унесла жизнь автомобилиста, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

[13:16, 10.10.2017] +7 902 076-00-76: Инцидент произошел на трассе Находка - Партизанск. 33-летний мужчина за рулем автомобиля марки Toyota Mark II двигался со стороны Находки в направлении Партизанска. В районе 6 км автодороги «подъезд к Партизанску», при обгоне движущейся в попутном направлении автомашины Toyota Dyna, водитель не справился с управлением своего транспортного средства и совершил в кювет, где столкнулся с препятствием - деревом.

В результате удара произошла серьезная деформация кузова автомобиля Toyota Mark II: автомобиль буквально превратился в груду железа. Мужчина, находившийся за рулем, получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.

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