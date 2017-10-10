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​Воинственные шведы Sabaton атакуют Дальний Восток 

12 октября на сцене клуба SanRemo Hall состоится концерт группы
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

12 октября на сцене клуба SanRemo Hall во Владивостоке состоится концерт группы Sabaton из Швеции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. 

Эту группу по праву можно считать основоположниками жанра Battle Metal – Боевой Метал. Их бравурные гимны в стиле power-metal повествуют о чести и доблести в полях боевых сражений, а вдохновение они черпают из философского трактата «Искусство Войны», написанного более двух с половиной тысяч лет назад древнекитайским военачальником Сунь Цзы.
Sabaton уже не раз радовали российских поклонников мощными и зрелищными шоу, но этот приезд шведов будет особенным! Обойдя стороной Москву и Санкт-Петербург, Sabaton дадут два совершенно эксклюзивных концерта на Дальнем Востоке! На этот раз избалованные столичные меломаны останутся не у дел, зато закаленные морскими ветрами жители Хабаровска и Владивостока получат заслуженную порцию своего «боевого металла»! Не пропустите, такая уникальная возможность выпадает лишь раз в жизни!

Начало концерта в 20.00.

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