В центре Владивостока временно ограничат движение автотранспорта

ГАИ приморской столицы предупреждает о ремонтных работах

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

ГИБДД города Владивостока информирует водителей о том, что на участке автомобильной дороги по улице Пограничная, при проведении работ по ремонту сетей ливневой канализации, будет ограничено движение и парковка автотранспорта до 15.10.2017 года:

-по улице Пограничная от дома № 10 по улице Пограничная до пересечения с улицей Фонтанная.

Объезд будет осуществляться по улицам Батарейная, Западная, Лесной переулок, Пологая и Алеутская.

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