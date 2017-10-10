Пьяный автолюбитель решил необычным способом заехать на автостоянку

Nissan Skyline буквально "залетел" на парковку

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Пьяный водитель не справился с управлением авто и протаранил автомобили на стоянке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент произошел во Владивостоке. Момент аварии запечатлела камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что сначала автомобиль виртуозно минует шлагбаум, после - перелетает через косогор, затем врезается в припаркованный автомобиль марки Nissan Wingroad.

По словам очевидцев, водитель автомобиля марки Nissan Skyline находился в сильном алкогольном опьянении. Ни он, ни его пассажир при ДТП не пострадали. Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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