В Приморье разыскивают родителей малолетних «воровок»

Девочки совершили кражу из продовольственного магазина

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают двух несовершеннолетних "воровок" и их родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.

Инцидент случился в городе Большой Камень. В одном из местных магазинов несовершеннолетние девочки-школьницы совершили кражу товара из продовольственного магазина. Как стало известно, девочки украли товала на сумму более, чем 100 рублей. Руководство магазина обратилось к администратору одного из популярных пабликов в Instagram с просьбой помочь найти родителей девочек.

"В очередной раз в магазине наворовали девочки, срочно ищем родителей, или видео и фото пойдёт в полицию. Думаю, что в школе точно не одобрят", - сообщается в социальной сети.

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