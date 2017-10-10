В Приморье разыскивают родителей малолетних «воровок»

В Приморье разыскивают двух несовершеннолетних "воровок" и их родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpscontrol.
Инцидент случился в городе Большой Камень. В одном из местных магазинов несовершеннолетние девочки-школьницы совершили кражу товара из продовольственного магазина. Как стало известно, девочки украли товала на сумму более, чем 100 рублей. Руководство магазина обратилось к администратору одного из популярных пабликов в Instagram с просьбой помочь найти родителей девочек.
"В очередной раз в магазине наворовали девочки, срочно ищем родителей, или видео и фото пойдёт в полицию. Думаю, что в школе точно не одобрят", - сообщается в социальной сети.
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