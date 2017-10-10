Несоблюдение ПДД стало причиной серьезной аварии во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе улицы Спиридонова, 34. Водитель автомобиля марки Nissan R'Nessa двигался по главной полосе, когда водитель автомобиля марки Reno решил выехать на проезжую часть со второстепенной полосы. В результате несоблюдения ПДД и невнимательности одного из участников движения произошло столкновение двух транспортных средства. Автомобили получили серьезные механические повреждения. О пострадавших информации не сообщается.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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