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Несоблюдение ПДД стало причиной серьезной аварии во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла серьезная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Инцидент случился в районе улицы Спиридонова, 34. Водитель автомобиля марки Nissan R'Nessa двигался по главной полосе, когда водитель автомобиля марки Reno решил выехать на проезжую часть со второстепенной полосы. В результате несоблюдения ПДД и невнимательности одного из участников движения произошло столкновение двух транспортных средства. Автомобили получили серьезные механические повреждения. О пострадавших информации не сообщается.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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