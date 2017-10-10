Первенство Владивостока по боксу уже традиционно собирает на ринге не только городских бойцов, но и гостей из других уголков края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В этот раз на детские соревнования прибыло более 80 участников со всего ближайшего Приморья. Хозяева в свою очередь выставили лучших бойцов из ведущих клубов города, таких как «Надежды ринга», «Богатырь», «Патриот» и других.
Первенство города по боксу среди юношей и девушек прошло во Владивостоке
На ринге встретились выдающиеся бойцы в возрасте 13-16 летВладивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.
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