Первенство города по боксу среди юношей и девушек прошло во Владивостоке

На ринге встретились выдающиеся бойцы в возрасте 13-16 лет

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Первенство Владивостока по боксу уже традиционно собирает на ринге не только городских бойцов, но и гостей из других уголков края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В этот раз на детские соревнования прибыло более 80 участников со всего ближайшего Приморья. Хозяева в свою очередь выставили лучших бойцов из ведущих клубов города, таких как «Надежды ринга», «Богатырь», «Патриот» и других.