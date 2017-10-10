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Общество

В двух населенных пунктах Приморского края завершено строительство оптических сетей MetroEthernet «Ростелекома»

Компания постоянно работает над повышением качества своих продуктов и услуг
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

«Ростелеком» завершил проект по строительству оптических сетей MetroEthernet в двух населенных пунктах Приморья, сообщает РИА VladNews. Более чем 1000 семей Лазо и Фабричного могут воспользоваться высокоскоростным интернетом. В данных населенных пунктах можно подключить интернет со скоростью до 16 Мбит/с.

Клиенты «Ростелекома», которые ранее были подключены по медной технологии, могут подать заявку на переключение на «оптику». Перевод на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно.

Подключение к оптическим сетям дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией. Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакет услуг «Домашний интернет» со скоростью 16 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях.

«Компания постоянно работает над повышением качества своих продуктов и услуг. Мы проводим мониторинг качества связи, увеличиваем охват оптическими сетями в регионе, чтобы качественные услуги и сервисы стали доступными как можно большему количеству людей», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Кроме того, жителям Лазо и Фабричного, стал доступен специальный тарифный план «Игровой» со скоростью 16 Мбит/сек. При подключении этого тарифа абоненты получают высокоскоростной интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Оставить заявку на подключение, ознакомится с тарифными планами на услуги можно на сайте www.rt.ru или по бесплатному телефону 8-800-1000-800.

* * *

Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края.

Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

* * * ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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