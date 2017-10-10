Чрезвычайная ситуация в Приморье становится масштабнее

Еще в двух муниципальных образованиях края введен режим ЧС

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В связи со сложившейся лесопожарной обстановкой в подразделениях МЧС России на территории края введён режим функционирования ЧС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Еще в двух муниципальных образованиях края введен режим ЧС - в Дальнегорском городском округе и Тернейском муниципальном районе. В 8 муниципальных образованиях введён особый противопожарный режим (Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском, Тернейском, Чугуевском, Яковлевском муниципальных районах, а также Артёмовском и Владивостоком городских округах).

По состоянию на восемь часов утра сегодня,10 октября, в Приморском крае действует 61 природный пожар на площади более двух тысяч га в 9 муниципальных образованиях, из них локализовано 33 на площади 943,5 га, ликвидировано 9 на площади свыше 1300 га.

Для тушения природных пожаров привлечено 463 человека и 106 единиц техники, в том числе 2 самолёта МЧС России Бе-200-ЧС и 3 воздушных судна Приморской авиабазы авиационной, наземной охраны лесов. Специалистами ведётся круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. В настоящий момент угрозы населённым пунктам нет. Ситуация находится на контроле.