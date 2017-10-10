Автомир Видеоверсия: Mitsubishi Pajero Evolution

Не говори, хоп, пока не перепрыгнешь

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Он был рожден, чтобы учавствовать в ралли. Два в одном, внедорожник и спорткар. Mitsubishi Pajero Evolution в нашей рубрике «Автомобиль-номера», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.