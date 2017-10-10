За сутки в Приморье потушили девять пожаров

За сутки в Приморье организована работа по тушению девяти техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС привлекались один раз.
На тушении был задействовано 58 человек личного состава и 15 единиц техники.
По состоянию на семь часов утра выявлена одна термическая аномалия в Кавалеровском муниципальном районе. Проверяется.
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