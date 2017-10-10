Массовая авария произошла в Уссурийске

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Массовое ДТП произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Инцидент случился в районе поселка Доброполье. Там столкнулись сразу три автомобиля: Toyota Ractis, Toyota Prius и Daihatsu Terios Kid. От удара Prius вылетел с трассы в кювет. Все автомобили получили серьезные механические повреждения. О пострадавших информации пока нет.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.