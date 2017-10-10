Момент массового ДТП в Уссурийске попал на видеорегистратор

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Массовую аварию, произошедшую вчера в Уссурийске, запечатлел видеорегистратор одного из участников движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на блог Марка Чернослива.

Напомним, инцидент случился ранним утром в районе улицы Советская. Там столкнулись джип и два легковых автомобиля. По кадрам из видео ясно, что виновником аварии стал водитель джипа, который значительно превысил допустимую скорость своего транспорта и выехал на перекресток, не убедившись в безопасности маневра.

В результате произошло столкновение трех автотранспортов. В легковом автомобиле пострадали люди. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Как стало известно позже, пострадала несовершеннолетняя пассажирка легковушки.

Обстоятельства случившего еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

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