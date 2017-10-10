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Общество

Константин Межонов поздравил команду «Восток» с 55-летием

Исполняющий обязанности главы Владивостока наградил памятными знаками, почетными грамотами и благодарностями администрации города присутствующих на собрании мастеров
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Вчера, 9 октября, в администрации Владивостока состоялось торжественное собрание, посвященное 55-летию со дня образования спидвейной команды «Восток», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На встречу были приглашены ветераны клуба и спортсмены, выступающие за команду сегодня. С юбилеем «Восток» и его наставников поздравили исполняющий обязанности главы города Константин Межонов и председатель думы города Андрей Брик.

«Команда «Восток» по спидвею давно и по праву является спортивной визитной карточкой Владивостока. А первая победа команды в чемпионате страны в 1972 году стала общегородским праздником. Так случилось, что я тоже заболел спидвеем. «Подсадил» меня на этот спорт руководитель команды Константин Цыбулин. Хочется, чтобы и наш новый губернатор тоже стал болельщиком спидвея. Когда у нас будет встреча, мы обязательно с ним поговорим на эту тему», – отметил Константин Межонов.

Константин Межонов наградил памятными знаками, почетными грамотами и благодарностями администрации города присутствующих на собрании мастеров спидвея и мотоспорта, которые внесли свой вклад в развитие владивостокской команды «Восток»: Виктора Успенского, Владимира Емельянова, Валерия Зиганшина, Владимира Захарова, Николая Каратаева, Владимира Сандульского, Сергея Гаврилова, Владимира Нестерова, Григория Харченко, Аркадия Кононец, Игоря Столярова, Аркадия Сушкова, Сергея Шевченко, Константина Цыбулина и других, а также молодых спортсменов.

По завершению встречи гости смогли задать вопросы исполняющему обязанности главы города. Большинство из них касались развития спидвея в городе. Также гости выступили с рядом предложений, среди которых были установка в сквере напротив стадиона «Авангард» скульптуры спидвеисту и проведение во Владивостоке гран-при по спидвею.

Напомним, сегодня, 10 октября, в 19:00 на стадионе «Авангард» команда «Восток» встретится со спидвейным клубом «Октябрьский». Это будет напряженная гонка командного чемпионата России по спидвею за третье место. Кроме того, в пятницу, 13 октября, в 19:00 там же, на стадионе «Авангард», пройдет финал Кубка России по спидвею среди пар.

Для справки:

Кольцевые мотогонки на треке впервые состоялись в СССР в 1958 году. С 1959 года стали проводиться чемпионаты страны, а с 1962 года в борьбу за первенство страны вступила команда «Восток» из Владивостока. «Восток» знал разные времена. Были и яркие победы, и годы застоя. Так, в 80-е годы «Восток» на несколько лет вообще был вынужден выступать на западе страны, не имея собственного стадиона. С 2005 года генеральным директором клуба стал Константин Цыбулин, а главным тренером «Востока» – капитан команды, мастер спорта Игорь Столяров. Это позволило «Востоку» вернуть лидирующие позиции. Сегодня подрастает новое поколение гонщиков, которое вливается в ряды «Востока», впитывая лучшие традиции великолепной команды и перенимая опыт старших товарищей. Пять раз «Восток» становился чемпионом страны (в 1972, 1990, 2010, 2015 и 2016 годах), а в 2011 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

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