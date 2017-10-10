Крабы вышли на променад в центре Владивостока

Необычная парочка туристов вызвала ажиотаж в интернете

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Два краба вышли на променад в историческом и культурном центре Владивостока: неизвестно, как именно необычная парочка туристов оказалась на улице Алеутской, где ползла в соответствии с Правилами дорожного движения, но появившееся в интернете видео вызвало ажиотаж у пользователей паблика Экипажи ДПС, сообщает корреспондент РИА VladNews. Двух упорных и крайне везучих малышей сняли на видео, когда они уже приближались к площади Семеновской.

"Там у китайцев салон красоты, они постоянно привозят крабиков. Некоторые убегают чтобы их не съели", - попытался объяснить произошедшее один из комментаторов. Среди версий появления крабов на дороге - и то. что видео фейковое. а крабы в городе появились лишь из-за того, что их кто-то целенаправленно принес для съемки. Однако в основном пользователи просто порадовались забавному видеоролику:

"Когда икра красная с неба уже посыпется?"

"Ну все!!! Как там москвичи про нас думают!?: Что медведи по улицам пляшут, тигры ходят и крабы!!! Пророчества сбываются!"

"Дорогу переполз в неположенном месте, с его то скоростью... с такой супер удачей в казино надо идти"