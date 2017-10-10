«Унылая пора…»: побороть депрессию

Осень – период, когда горожан можно поделить на две категории

Владивосток, среда, 11 октября , РИА Vladnews.

Jдни восхищаются красотой этого времени года, другие же считают его «унылой порой», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. По мнению специалистов, октябрь – едва ли не самый депрессивный месяц в году.

Состояние подавленности, угнетённости, быстрая утомляемость – у многих такие симптомы возникают каждую осень. Согласно данным медицинской статистики, пик депрессивного периода приходится на середину октября. Причина осенне-зимних депрессий, по мнению специалистов, кроется в организме человека. Немаловажную роль здесь играет наследственная предрасположенность.