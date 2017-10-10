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В Приморье фирма бросила затонувший буксир на дне моря

Однако вытаскивать судно все же пришлось - по решению суда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В Приморье по решению Находкинского суда со дна моря подняли затонувший в июле 2017 года в бухте Ольга буксир «МБ-348». В суде было доказано. что судно затонуло в результате несоблюдения требований законодательства о безопасности плавания при выполнении буксировочных работ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной прокуратуры. Работы выполнены владельцем судна - местной лесозаготовительной компанией.

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