Россия, Казахстан,Монголия, Китай — это страны, которые пробежал спортсмен Александр Капер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. И, конечно, ультрамарафонец не упустил возможности пробежаться и вместе с жителями Владивостока. О своём необычном путешествии, о его целях и задачах, а также о II Международном владивостокском марафоне Александр Капер расскажет в этом выпуске программы «Время говорить».
«Москва-Пекин: навстречу будущему!»
Александр Капер рассказал о своём необычном путешествии, о его целях и задачахВладивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.
Похожие новости
13:34, 05 октября 2017 ВБЩЗ: остались без лицензии
Заседание длилось несколько часов
15:35, 04 октября 2017 «Унылая пора…»: как владивостокцам побороть депрессию
Состояние подавленности, угнетённости, быстрая утомляемость – у многих такие симптомы возникают каждую осень
14:18, 04 октября 2017 Готовим на веранде: Осенний сезон
Все участники получили приятные подарки от спонсоров
13:02, 04 октября 2017 Владивосток - город архитектурных контрастов
На фоне современного города продолжают жить здания ушедших эпох
09:31, 04 октября 2017 Книгу «Православие и корейцы» презентовали во Владивостоке
Корейские переселенцы:Вхождение в православие
08:15, 04 октября 2017 «На пределе»: международные соревнования по хард-эндуро прошли во Владивостоке
Чемпионат собрал порядка 100 участников
21:16, 02 октября 2017 Хрустальный мир во Владивостоке подарил детям радость общения
За время работы проекта в нем приняли участие почти двести пятьдесят ребят