«Москва-Пекин: навстречу будущему!»

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Александр Капер рассказал о своём необычном путешествии, о его целях и задачах
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Россия, Казахстан,Монголия, Китай — это страны, которые пробежал спортсмен Александр Капер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. И, конечно, ультрамарафонец не упустил возможности пробежаться и вместе с жителями Владивостока. О своём необычном путешествии, о его целях и задачах, а также о II Международном владивостокском марафоне Александр Капер расскажет в этом выпуске программы «Время говорить».

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