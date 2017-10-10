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Прокуратура проводит проверку 9-часового опоздания рейса Камрань-Владивосток

На борту самолета, прибывающего из Вьетнама, находилось 240 человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту многочасовой задержки самолета Камрань - Владивосток; летевший 8 октября из Вьетнама самолет авиакомпании «Азур Эйр» совершил незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска, на борту находилось 240 пассажиров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации, причинами ухода на запасной аэродром стали ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе. В аэропорту Владивосток самолет произвел посадку спустя 9 часов после запланированного времени прибытия.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов в аэропорту Владивостока, а также соблюдения прав пассажиров в аэропорту Хабаровска.

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