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Французские ученые скрыли смерть человека с «оживленным» мозгом

Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Французские исследователи решили не предавать огласке смерть человека, которому не так давно частично вернули сознание после многолетнего пребывания в вегетативном состоянии. Такой шаг, хотя и был продиктован интересами науки, встретил весьма неоднозначную реакцию в обществе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Одним из самых запоминающихся событий из мира науки последних месяцев стала новость о том, что благодаря имплантату для стимуляции блуждающего нерва врачам удалось вернуть минимальное сознание человеку, находившемуся в вегетативном состоянии на протяжении пятнадцати лет. С анонимным 35-летним пациентом работала группа исследователей, которой руководила Ангела Сиригу. Имплантат стимулировал блуждающий нерв, который является одним из самых важных путей, соединяющих головной мозг с периферией.

На протяжении месяца медики повышали интенсивность воздействия стимуляции. В конце концов к пациенту частично вернулось сознание. Человек реагировал на некоторые просьбы, следил взглядом за объектами и смог немного поворачивать голову. Все вышеперечисленное имело место впервые за весь пятнадцатилетний срок пребывания пациента в вегетативном состоянии. Демонстрировали улучшение и данные томографии и ЭЭГ. Стабильную возросшую активность исследователи регистрировали, в частности, в таламусе, отвечающем за обработку сенсорной информации.

Сейчас издание The Guardian сообщило печальную новость: пациент скончался от легочной инфекции через несколько месяцев после терапии. Решение не сообщать о смерти было обусловлено как пожеланием членов семьи, так и опасениями ученых относительно того, что люди могут связать трагический инцидент с самой терапией. Между тем, по данным авторов исследования, трагический инцидент не был связан непосредственно с ней.

Данное событие породило споры в научной среде, что, в общем-то неудивительно. «Он все еще парализован, он не может говорить, но он может ответить. Теперь он более осведомлен», - заявила Ангела Сиригу в интервью The Guardian в предыдущем месяце. Пациент к этому времени был уже мертв.

Решение скрыть факт смерти подтверждает и сама Сиригу, утверждая о благих намерениях. Между тем ее коллеги отнеслись к этому весьма неоднозначно. «Я волнуюсь, что освещение в СМИ исследования дало более обнадеживающее сообщение другим семьям в этой ситуации, чем сообщение, которое, возможно, было бы доставлено со всеми фактами... Если мы можем защитить анонимность пациентов, тогда нет причин не рассказывать всю историю»,  говорит Дамиан Круз из Бирмингемского университета.

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