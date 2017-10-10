Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке

Певица прибыла с концертом в честь двухлетия интегрированной развлекательной зоны «Приморье»

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Популярная певица Нюша "зачекинилась" во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram звезды. Анна Шурочкина выложила несколько фотографий из отеля казино Tigre de Cristal.

Певицы прилетела во Владивосток еще в выходные, чтобы выступить в казино Tigre de Cristal в честь двухлетия интегрированной развлекательной зоны «Приморье». В честь такого праздника вход на концерт популярной артистки был бесплатным, из-за чего на выступление съехались чуть ли не все жители Приморья.

В своем Instagram Нюша выложила несколько фотографий из ванной комнаты. Подпись к первой фотографии гласила:

Вторую фотографию украсили лишь хэштеги, которые говорили о том, что после выступления у Анны Шурочкиной осталось хорошее настроение.