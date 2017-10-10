Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке

Популярная певица Нюша "зачекинилась" во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram звезды. Анна Шурочкина выложила несколько фотографий из отеля казино Tigre de Cristal.
Певицы прилетела во Владивосток еще в выходные, чтобы выступить в казино Tigre de Cristal в честь двухлетия интегрированной развлекательной зоны «Приморье». В честь такого праздника вход на концерт популярной артистки был бесплатным, из-за чего на выступление съехались чуть ли не все жители Приморья.
В своем Instagram Нюша выложила несколько фотографий из ванной комнаты. Подпись к первой фотографии гласила:
"#владивосток#артем 8 часов туда, 9 обратно... можем, умеем, практикуем...#нюша#nyusha"
Вторую фотографию украсили лишь хэштеги, которые говорили о том, что после выступления у Анны Шурочкиной осталось хорошее настроение.