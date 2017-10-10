Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 10 октября 10:34, 10 октября Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 10 октября
Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке 10:22, 10 октября Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке (Фото)
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября 10:11, 10 октября Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября
Новостная лента
Октябрь, 10 вторник
10:36
Суд против автобусов во Владивостоке
10:36
Андрей Тарасенко: Лучше летать на вертолете, чем ездить по таким дорогам
10:36
Игорь Пушкарёв закончил ознакомление с материалами уголовного дела, - адвокат Эксклюзив
10:34
Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 10 октября
10:22
Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке Фото
10:11
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября
10:00
Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 октября
09:49
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 10 октября
09:38
Четверть приморцев уже сделали прививки от гриппа, - эксперты
09:25
Какие еще дороги будут ремонтировать во Владивостоке? Адреса
09:15
Чем пытались отравить приморцев на прошлой неделе?
08:53
Во Владивостоке сегодня, 10 октября, сильный ветер
07:17
Гороскоп на 10 октября
06:12
Несколько дошкольных учреждений Находки нарушили требования СанПин
05:05
Новый iPhone не сможет работать в России
04:24
В Приморье прибыл турист из Объединенных Арабских Эмиратов
03:19
В России готовится проект о платной регистрации домашних животных
02:22
Во Владивостоке отмечают 105 лет трамвайному движению
01:29
Ученые рассказали о пользе объятий
00:15
Начальник Сибирского регионального центра МЧС России приедет во Владивосток
Октябрь, 09 понедельник
23:29
Во Владивостоке в ДТП пострадали 20 человек Эксклюзив
22:45
В среду в Приморье пройдут дожди со снегом
21:15
Житель Приморья пять лет насиловал крестника
20:06
Руководство Приморского океанариума: Стране нужен законопроект о зоопарках и зоопарковой деятельности Эксклюзив
19:29
По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело Фото
18:22
Радио «Лемма» и «8 канал» подарили праздник детям
18:02
Во Владивостоке готовится еще одна стройка по-«серому»? Фото
17:48
Пять секретов Индии
17:35
Андрей Тарасенко: Сколько можно терпеть?
17:22
На улицах Всеволода Сибирцева и Верхнепортовой завершается ремонт дороги Видео
17:09
Приморец попался на перевозке наркотика
16:43
​Во Владивостоке из бухты Боярин вывезен мусор Фото
16:30
После теплых выходных в Приморье вновь похолодало
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4213 (152) от 10 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Еще одно депутатское предупреждение
Скандальные долгострои врио губернатора взял под личный контроль
Вуз приглашает на экспериментариум и тараканьи бега
На побережье теперь на 180 мешков мусора чище
Трамвай теперь в музее
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке

Певица прибыла с концертом в честь двухлетия интегрированной развлекательной зоны «Приморье»
Фото: nyusha_nyusha Фото: nyusha_nyusha
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Популярная певица Нюша "зачекинилась" во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram звезды. Анна Шурочкина выложила несколько фотографий из отеля казино Tigre de Cristal.

Певицы прилетела во Владивосток еще в выходные, чтобы выступить в казино Tigre de Cristal в честь двухлетия интегрированной развлекательной зоны «Приморье». В честь такого праздника вход на концерт популярной артистки был бесплатным, из-за чего на выступление съехались чуть ли не все жители Приморья. 

В своем Instagram Нюша выложила несколько фотографий из ванной комнаты. Подпись к первой фотографии гласила: 

"#владивосток#артем 8 часов туда, 9 обратно... можем, умеем, практикуем...#нюша#nyusha"

Вторую фотографию украсили лишь хэштеги, которые говорили о том, что после выступления у Анны Шурочкиной осталось хорошее настроение.

Похожие новости
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября
10:11, 10 октября 2017 Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 октября
10:00, 10 октября 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Часть Владивостока останется без воды сегодня, 10 октября
09:49, 10 октября 2017 Часть Владивостока останется без воды сегодня, 10 октября

Причина отключения: Ремонтные работы

Во Владивостоке сегодня, 10 октября, сильный ветер
08:53, 10 октября 2017 Во Владивостоке сегодня, 10 октября, сильный ветер

В крае переменная облачность, преимущественно без осадков

Гороскоп на 10 октября
07:17, 10 октября 2017 Гороскоп на 10 октября

Вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде

Новый iPhone не сможет работать в России
05:05, 10 октября 2017 Новый iPhone не сможет работать в России

Правило вступит в силу со следующего года

В Приморье прибыл турист из Объединенных Арабских Эмиратов
04:24, 10 октября 2017 В Приморье прибыл турист из Объединенных Арабских Эмиратов

По электронной визе