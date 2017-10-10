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Атаманов обязали отчитываться о доходах и имуществе

Декларации олжны включать информацию о доходах супругов и несовершеннолетних детей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Атаманы войсковых казачьих обществ должны будут подавать декларации о доходах, расходах и имуществе: соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Документом утверждено Положение о предоставлении атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в госреестр казачьих обществ России, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Согласно Положению, эти сведения должны будут подаваться ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Они должны включать информацию о доходах супругов и несовершеннолетних детей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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