Комиссия Совета Федерации обеспокоена внешним вмешательством

Предварительный доклад на эту тему будет представлен сегодня СовФеду

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает подумать о мерах правового реагирования на действия физических лиц, связанные с их участием во внешнем вмешательстве в дела России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

В своем предварительном докладе, который во вторник будет представлен Совету Федерации, комиссия, в частности, рекомендует "рассмотреть с правовой точки зрения феномен участия в процессе вмешательства извне во внутренние дела РФ физических лиц, которые формально не состоят в российских организациях, признанных иностранными агентами, либо иностранных организациях, признанных нежелательными в РФ, но осуществляют нежелательную деятельность, и подготовить в этой связи предложения по правовому реагированию".

Это предложение значится в числе рекомендаций комиссии, направленных на борьбу с внешним вмешательством.

"Комиссия обращает внимание на то, что если в отношении российских и иностранных юридических лиц, связанных с реализацией политической деятельности на зарубежные средства, есть соответствующие законодательное регулирование ("иностранный агент" и "нежелательные организации"), то в отношении физических лиц, в первую очередь зарубежных, оно в настоящее время отсутствует, чем беззастенчиво пользуются те, кто на деле пытается вмешиваться извне во внутренние дела РФ", - отмечается также в докладе.

В документе говорится о необходимости ввести в российское законодательство определение вмешательства извне во внутренние дела России, а также определить девять основных направлений такого вмешательства, "представляющих серьезную угрозу для государственного суверенитета страны".

Авторы доклада отмечают, что члены комиссии "рассматривают вмешательство во внутренние дела как не основанную на общепризнанных принципах международного права и международных договорах РФ деятельность со стороны иностранных государств, юридических и физических лиц, их объединений, имеющую целью изменение основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, её внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти".

К вмешательству во внутренние дела в данном контексте члены комиссии не относят деятельность, осуществляемую на основе договоров, заключённых с иностранными партнёрами в установленном российским законодательством порядке уполномоченными органами государственной и муниципальной власти в пределах их компетенции, подчеркивается в докладе.

В документе сенаторы также рекомендуют "всесторонне изучить возможность правового реагирования в случае систематического противоправного использования конкретных СМИ для целей установленного вмешательства извне во внутренние дела РФ, при безусловным соблюдении Конституции РФ".

По мнению членов комиссии, необходимо также "предусмотреть возможность введения особого характера отношений с государствами, с территории которых систематически происходит очевидное вмешательство во внутренние дела РФ, особенно при участии органов государственной власти соответствующих стран и их должностных лиц".

"Учитывая попытки введения дискриминационных мер властями США в отношении ряда российских СМИ на территории США под ложным предлогом их вмешательства в американские выборы 2016 г., обратить внимание отечественной и мировой общественности на возможность применения властями РФ сугубо ответных мер зеркального характера по отношению к американским СМИ в РФ", - говорится в документе.

Комиссия также рекомендует в максимально короткий срок предусмотреть возможность проведения парламентских расследований по признакам внешнего вмешательства.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить запрет на участие в качестве доверенных лиц кандидатов на выборные должности лиц с двойным гражданством, видом на жительство за рубежом, а также на любое участие в предвыборных кампаниях лиц без российского гражданства (за исключением законной деятельности аккредитованных должным образом представителей зарубежных СМИ и иностранных наблюдателей, находящихся в РФ на законных основаниях)".

С учётом реальной угрозы попыток вмешательства извне во внутренние дела РФ, предлагается ЦИК РФ, прокуратуре, МИД, Министерству юстиции, ФСБ, иным федеральным министерствам и ведомствам, органам власти субъектов Федерации в срок до 1 ноября "при необходимости представить в комиссию предложения законодательного характера для более эффективного правового реагирования на такого рода угрозы", отмечается в докладе.