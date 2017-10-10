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Культура

Куратор музея современного искусства «Гараж» проведёт онлайн-воркшоп во Владивостоке

Вход свободный
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В среду, 11 октября, в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится онлайн-воркшоп, который проведёт младший куратор музея современного искусства «Гараж» (г. Москва) Ярослав Воловод, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ярослав Воловод расскажет о теории и практики кураторства на примере ряда выставочных проектов, проанализирует наиболее значимые международные культурные форумы 2017 года: 57-ю Венецианскую биеннале современного искусства, «Скульптурный проект» (г. Мюнстер, Германия) и другие.

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», курс онлайн-воркшопов, подготовленный кураторами и научными сотрудниками музея современного искусства «Гараж», будет проходить каждую среду до декабря. Слушателями занятий станут участники Владивостокской школы современного искусства и все желающие. Начало в 19 часов. Вход свободный.

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