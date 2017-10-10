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​Во Владивостоке будут судить капитана судна

Мужчина попытался контрабандой вывезти из РФ дериваты краснокнижных животных
Фото: ДВТП Фото: ДВТП
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке будут судить капитана судна - за попытку контрабанды частей краснокнижных животных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП. 

"Следственным отделом при Владивостокском ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту перемещения через таможенную границу Российской Федерации дериватов на сумму свыше 6,5 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлено, что 46-летний капитан транспортного рефрижератора пронес ручную кладь с мускусными железами кабарги и медвежьих желчных пузырей на борт судна, подготовленного к отходу из Владивостока в морской порт одного из государств Восточной Азии.

Во время отхода судна из порта при заполнении декларации о личных вещах капитан написал, что подлежащих декларированию предметов не имеет. Однако в его каюте обнаружена и изъята сумка с частями тел животных: 14 медвежьих желчных пузырей с желчью в подсушенном виде, 191 мускусной железы кабарги в свежемороженном виде и 32 мускусной железы кабарги в сушеном виде.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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