Приморец попался на наркотическом опте

Пьяный гражданин вез при себе более 120 граммов марихуаны

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

На станции Лучки Приморского края был выявлен 44-летний пьяный житель региона; для составления протокола об административном правонарушении мужчина был доставлен в дежурную часть, где в ходе личного досмотра сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у него полимерный мешок со 124 граммами марихуаны, а также два свертка со смесью табака и гашишного масла, которые находились в пачке из-под сигарет. Общий вес наркотических веществ составил порядка 126 граммов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТП.

Со слов раннее судимого гражданина, он изготовил наркотик из кустов дикорастущей конопли для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Фигуранту грозит колония на срок до 10 лет.

У подозреваемого отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.