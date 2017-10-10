Четверть приморцев уже сделали прививки от гриппа, - эксперты

Вакцинация продолжается

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

По состоянию на 6 октября охват населения Приморского края прививками против гриппа составил 25,5%, при необходимом уровне не менее 40%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Привито 464394 человек, из них взрослых – 354495 чел., детей 104562 чел. На отдельных муниципальных территориях края темп иммунизации среди совокупного населения, ниже среднекраевого показателя (57,4%) г. Лесозаводск – 34,5%, Шкотовского района – 25,5%. По выполнению плана иммунизации против гриппа в «группах риска», ведущее место занимают медицинские работники – 96,6% и работники образовательных учреждений – 85,4%, низкое выполнение плана иммунизации среди взрослых старше 60 л., призывников, лиц с хронической патологией, студентов.

Бесплатную вакцинацию можно получить в медицинских организациях по месту работы, учебы или жительства, вакциной отечественного производства «Совигрипп». Для иммунизации детей и беременных используется вакцина без консервантов. Ежегодно вакцины готовят из актуальных в предстоящий сезон штаммов вируса гриппа человека, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения на основании анализа эпидемической ситуации. Современные вакцины очень эффективны и безопасны.

Жителям края рекомендуют активно участвовать в прививочной кампании против гриппа, чтобы избежать незапланированных проблем со здоровьем. Вакцинацию необходимо проводить до сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, так как полноценный иммунный ответ формируется на протяжении двух недель после инъекции - то есть, привиться нужно до ноября.