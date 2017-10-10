Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 10 октября 10:34, 10 октября Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 10 октября
Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке 10:22, 10 октября Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке (Фото)
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября 10:11, 10 октября Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября
Новостная лента
Октябрь, 10 вторник
10:36
Суд против автобусов во Владивостоке
10:36
Андрей Тарасенко: Лучше летать на вертолете, чем ездить по таким дорогам
10:36
Игорь Пушкарёв закончил ознакомление с материалами уголовного дела, - адвокат Эксклюзив
10:34
Один авиарейс из Владивостока задерживается сегодня, 10 октября
10:22
Нюша выложила фотографии из отеля казино во Владивостоке Фото
10:11
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 10 октября
10:00
Часть Владивостока останется без света сегодня, 10 октября
09:49
Часть Владивостока останется без воды сегодня, 10 октября
09:38
Четверть приморцев уже сделали прививки от гриппа, - эксперты
09:25
Какие еще дороги будут ремонтировать во Владивостоке? Адреса
09:15
Чем пытались отравить приморцев на прошлой неделе?
08:53
Во Владивостоке сегодня, 10 октября, сильный ветер
07:17
Гороскоп на 10 октября
06:12
Несколько дошкольных учреждений Находки нарушили требования СанПин
05:05
Новый iPhone не сможет работать в России
04:24
В Приморье прибыл турист из Объединенных Арабских Эмиратов
03:19
В России готовится проект о платной регистрации домашних животных
02:22
Во Владивостоке отмечают 105 лет трамвайному движению
01:29
Ученые рассказали о пользе объятий
00:15
Начальник Сибирского регионального центра МЧС России приедет во Владивосток
Октябрь, 09 понедельник
23:29
Во Владивостоке в ДТП пострадали 20 человек Эксклюзив
22:45
В среду в Приморье пройдут дожди со снегом
21:15
Житель Приморья пять лет насиловал крестника
20:06
Руководство Приморского океанариума: Стране нужен законопроект о зоопарках и зоопарковой деятельности Эксклюзив
19:29
По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело Фото
18:22
Радио «Лемма» и «8 канал» подарили праздник детям
18:02
Во Владивостоке готовится еще одна стройка по-«серому»? Фото
17:48
Пять секретов Индии
17:35
Андрей Тарасенко: Сколько можно терпеть?
17:22
На улицах Всеволода Сибирцева и Верхнепортовой завершается ремонт дороги Видео
17:09
Приморец попался на перевозке наркотика
16:43
​Во Владивостоке из бухты Боярин вывезен мусор Фото
16:30
После теплых выходных в Приморье вновь похолодало
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4213 (152) от 10 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Еще одно депутатское предупреждение
Скандальные долгострои врио губернатора взял под личный контроль
Вуз приглашает на экспериментариум и тараканьи бега
На побережье теперь на 180 мешков мусора чище
Трамвай теперь в музее
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Четверть приморцев уже сделали прививки от гриппа, - эксперты

Вакцинация продолжается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

По состоянию на 6 октября охват населения Приморского края прививками против гриппа составил 25,5%, при необходимом уровне не менее 40%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Привито 464394 человек, из них взрослых – 354495 чел., детей 104562 чел. На отдельных муниципальных территориях края темп иммунизации среди совокупного населения, ниже среднекраевого показателя (57,4%) г. Лесозаводск – 34,5%, Шкотовского района – 25,5%. По выполнению плана иммунизации против гриппа в «группах риска», ведущее место занимают медицинские работники – 96,6% и работники образовательных учреждений – 85,4%, низкое выполнение плана иммунизации среди взрослых старше 60 л., призывников, лиц с хронической патологией, студентов.

Бесплатную вакцинацию можно получить в медицинских организациях по месту работы, учебы или жительства, вакциной отечественного производства «Совигрипп». Для иммунизации детей и беременных используется вакцина без консервантов. Ежегодно вакцины готовят из актуальных в предстоящий сезон штаммов вируса гриппа человека, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения на основании анализа эпидемической ситуации. Современные вакцины очень эффективны и безопасны.

Жителям края рекомендуют активно участвовать в прививочной кампании против гриппа, чтобы избежать незапланированных проблем со здоровьем. Вакцинацию необходимо проводить до сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, так как полноценный иммунный ответ формируется на протяжении двух недель после инъекции - то есть, привиться нужно до ноября.

Похожие новости
От каких отравлений обычно умирали приморцы в августе?
10:58, 09 октября 2017 От каких отравлений обычно умирали приморцы в августе?

Официальные данные токсикологического мониторинга

Вода из крана в Приморье: лучше, чем после тайфуна - но хуже, чем летом
10:22, 09 октября 2017 Вода из крана в Приморье: лучше, чем после тайфуна - но хуже, чем летом

Данные микробиологического мониторинга за сентябрь 2017 года

Какой вирус гриппа ожидается в 2017-2018 году в России: стоит ли делать прививки
04:16, 09 октября 2017 Какой вирус гриппа ожидается в 2017-2018 году в России: стоит ли делать прививки

С приходом первых холодов, грипп застает врасплох

Стало известно, что спасло древних
23:04, 08 октября 2017 Стало известно, что спасло древних "россиян" от вырождения

Исследователи изучили останки обитателей стойбища Сунгирь

Специалисты рассказали, как снизить риск болезни в холода
21:12, 08 октября 2017 Специалисты рассказали, как снизить риск болезни в холода

Одно из основных условий - поддержание правильного микроклимата помещений

Эффект ноцебо: ученые описали силу побочек бесполезных лекарств
20:07, 08 октября 2017 Эффект ноцебо: ученые описали силу побочек бесполезных лекарств

Как оказалось, на нее в том числе влияет и цена препарата

Гены ожирения, артрита и шизофрении - это наследие неандертальцев, - ученые
14:00, 08 октября 2017 Гены ожирения, артрита и шизофрении - это наследие неандертальцев, - ученые

Антропологи получили второй почти полный геном неандертальца