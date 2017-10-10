Какие еще дороги будут ремонтировать во Владивостоке?

На ремонтные работы выделено 623 миллиона рублей

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Подходящий к концу 2017 году стал для Владивостока особенным в части проведения ремонтных дорожных работ. В этом году Владивостокская агломерация, включающая в себя Владивостокский и Артёмовский городские округа, Надеждинский и Шкотовские районы, вошли в число участников приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающий модернизацию дорожной инфраструктуры четырёх муниципалитетов, сообщает РИА VladNews.

Значительная часть средств была направлена во Владивосток. Из общей суммы на ремонтные работы в размере 623 млн. рублей из бюджета Владивостока поступило 62 млн. рублей, из краевого бюджета 249 млн. рублей, из федерального бюджета 311 млн. рублей.

В конечном счёте в рамках реализации федерального проекта во Владивостоке капитально отремонтируют порядка 13 километров дорог (будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона). В ходе ремонтных работ заменят порядка 30 тысяч бортовых камней, установлено более 1400 дорожных знаков, три новых пешеходных светофора.

Согласно данным администрации Владивостока, в рамках проекта будут отремонтированы следующие улицы:

ул. Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»).

Общая протяжённость участка 1,7 км. Ремонт на ул. Светланской ещё не завершён. В настоящее время ведутся работы по демонтажу трамвайных путей и устройству основания на участке от опор Золотого моста до Дома офицеров флота. Выполняет работы компания ООО «ФЕДЕРАЛСТРОЙ».

ул. Выселковая

Общая протяжённость ремонтируемого участка 1,66 км. На объекте выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Завершающим этапом работ станет укладка защитного слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона и нанесение дорожной разметки. Выполняет работы компания ООО «ФЕДЕРАЛСТРОЙ».

ул. Гоголя

Общая протяжённость ремонтируемого участка 0,25 км. Работы на объекте завершены. Подрядная организация ООО «Строй Сити» выполнила снятие деформированных покрытий самоходными фрезами, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона, люков и ливневых решёток с восстановлением колодцев, устройство покрытия дороги из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

ул. Верхнепортовая

Общая протяжённость ремонтируемого участка 2,83 км. Работы на улице Верхнепортовой вышли на финишную прямую. Ведётся устройство защитного слоя из щёбеночно-мастичного асфальтобетона, асфальтирование заездов на прилегающие территории. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

ул. Всеволода Сибирцева

Общая протяжённость ремонтируемого участка 1,83 км. Подрядная организация ООО «Строй Сити» выполнила восстановление и ремонт пешеходных зон, сетей ливневой канализации с заменой люков и решёток, устройство выравнивающего слоя. В настоящее время ведётся укладка покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона, уложено более 1100 тонн. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Народный проспект

Общая протяжённость ремонтируемого участка 1,53 км. Работы на объекте ещё не завершены. Продолжается устройство тротуаров, замена люков и решёток инженерных сетей. Следующим этапом станет укладка дорожного покрытия из ЩМА и нанесение дорожной разметки.

ул.Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома №42а до дома №53 по ул. Фадеева)

Общая протяжённость ремонтируемого участка 2,68 км. На улице Фадеева выполнен весь комплекс планируемых работ – отремонтированы пешеходные зоны, асфальтобетонное покрытие на проезжей части, заменены люки и решётки инженерных сетей. В ближайшие дни будет нанесена дорожная разметка.

Как сообщили в городской администрации, работы по федеральному проекту завершатся к концу октября 2017 года. В следующем году Владивосток примет участие в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Предварительного перечень улиц, планируемых к ремонту по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год, включает в себяул. Светланская, ул. Коммунаров,ул. 50-лет ВЛКСМ (от ост. "Фрегат" до ул. 40 лет ВЛКСМ), ул. 50-лет ВЛКСМ (от ост. "Фрегат" до ост. "Трудовая"), ул. Порт-Артурская, ул. Русская, ул. Спортивная, ул. Нижнепортовая, ул. Прапорщика Комарова (от Океанского проспекта вверх), ул. Махалина (от церкви до ул. Светланской), ул. Адмирала Кузнецова от ул. Адмирала Юмашева (1км вниз), ул. Карьерная, Виадук на ул. О. Кошевого. В общей сложности будет отремонтировано 12,87 км. дорог на что будет выделено 534 млн. рублей.