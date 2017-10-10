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Чем пытались отравить приморцев на прошлой неделе?

Не все отечественные продукты оказались безопасными
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

За прошедшую неделю специалистами ветлаборатории Россельхознадзора Приморья в пищевой продукции отечественного производства были обнаружены опасные и вредные для здоровья человека вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Так, в ходе лабораторных испытаний образцов пищевой продукции было получено 14 положительных результатов при проведении исследований продукции отечественного производства (Приморский край, другие субъекты РФ). Всего было проведено 2686 исследований проб пищевой продукции.

В результате исследований было забраковано 11 партий пищевой продукции, это сельдь тихоокеанская, икра лососевых пород рыб соленая, навага мороженая, молоко сырое, масло сливочное, а также мука рыбная кормовая и продовольственный ячмень.

В забракованной продукции были обнаружены превышение уровня бактериальной обсеменённости и уровня соматических клеток, бактерии группы кишечной палочки, несоответствие органолептическим показателям, несоответствие нормативам массовой доли хлористого натрия, а также превышение массовой доли металломагнитных примесей (мука рыбная кормовая), и превышение допустимого уровня микотоксина (ячмень продовольственный). В наваге было обнаружено содержание мышьяка, превышающего норму (в 2,2 раза). Всего было забраковано более 114 тонн продукции.

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