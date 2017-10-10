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Новый iPhone не сможет работать в России

Правило вступит в силу со следующего года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Мобильные операторы в России с 2018 года не смогут работать с продуктами компании Apple, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на издание «Экономика сегодня».

Производитель гаджетов намерен отказаться от слота для SIM-карт в новых iPhone. Его заменит позволяющий регистрироваться в сети с помощью виртуальной SIM-карты модуль eSIM.

Проблема заключается в том, что в России технология eSIM запрещена ради предотвращения незаконного копирования SIM-карт.

Технология eSIM (embedded SIM, встроенный модуль идентификации абонента) позволяет отказаться от каких-либо чипов в электронных устройствах, а вся информация хранится в самом гаджете и загружается на него удаленно.

Между тем последние из моделей iPhone, 8 и X, представленные Apple в сентябре, все еще поддерживают формат SIM-карт. Цена на iPhone 8 начинается с 56 990 pyблей, на iPhone X — от 79 990.

В 2016 году в России началась активная борьба с рынком «серых» SIM-карт. По мнению властей, их нелегальное приобретение провоцирует совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

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