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Общество

Во Владивостоке отмечают 105 лет трамвайному движению

Торжества сопровождались концертной программой и завершились запуском в небо праздничных воздушных шаров
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 9 октября отмечают 105 лет с начала городского трамвайного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В честь этой знаменательной даты на разворотном кольце остановки «Сахалинская» состоялись праздничные мероприятия. В них приняли участие представители администрации и думы города, сотрудники ОАО «Электрический транспорт», ветераны предприятия, школьники, представители общественности.

Начались торжества с выступления спикера городской думы Андрея Брика.

«От себя лично и всех депутатов городской думы сердечно поздравляю коллектив ОАО «Электрический транспорт» с юбилеем, – сказал он. – Точно знаю, что здесь трудятся замечательные, ответственные люди. История Владивостока неразрывно связана с трамваем, и можно представить, насколько нелегко было в начале 20-го века реализовать такой проект. Надеюсь, что трамвай еще долгие годы будет служить горожанам».

Со словами поздравлений в адрес предприятия также выступил Денис Ящук, начальник управления транспорта администрации города.

«Трамвай, который сейчас ходит по выделенному маршруту, по-прежнему играет существенную роль в пассажирских перевозках, и администрация города делает все возможное, чтобы сохранить этот вид транспорта во Владивостоке, – подчеркнул он. – И не только сохранить, но и обновить подвижной состав. И еще: наш трамвай - это не просто транспорт, но и элемент истории города. От всей души поздравляю специалистов предприятия и всех горожан с юбилеем трамвайного движения».

Со словами поздравлений в адрес коллектива предприятия выступили его директор Лилия Козлова, глава административно-территориального управления Ленинского района Владивостока Владимир Ковалевич, известный общественный деятель Александр Юртаев и другие гости. Коллективу ОАО «Электрический транспорт» также было зачитано приветственное слово от имени депутата Государственной думы Сергея Сопчука.

Торжества сопровождались концертной программой и завершились запуском в небо праздничных воздушных шаров.

Для справки

Ежегодно трамваи перевозят во Владивостоке около 5 миллионов пассажиров. Ко всем традиционным праздникам – 8 Марта, День Победы, Новый год – на линию выходят тематические вагоны. С историей краевого центра жителей города и его гостей знакомит музейный трамвай, скоротать время в поездке за чтением книги предлагает библиотечный вагон, учит детей правилам дорожного движения трамвай безопасности. Летом в благоприятную погоду пассажиры имеют возможность прокатиться в открытом ретро-вагоне.

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