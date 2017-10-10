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Несколько дошкольных учреждений Находки нарушили требования СанПин

Заведующие заплатят штраф в размере 15 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В трёх муниципальных дошкольных учреждениях Находки, в ходе проверки, выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморского края, сообщает РИА VladNews.

К примеру, в нарушение требований СанПиН в МБДОУ «Дюймовочка» выдача готовой продукции осуществлялась без снятия проб бракеражной комиссией, допускалось совместное хранение личных вещей персонала и специальной одежды.

В двух других городских детских садах (МБДОУ «Березка» и МБДОУ «Аленушка») при организации питания детей использовались продукты, в составе которых присутствует уксусная кислота.Также в МБДОУ «Аленушка» выявлены факты отсутствия контроля готовой продукции, отсутствия маркировки на посуде, предназначенной для хранения суточных проб готовой продукции.

В отношении заведующих проверенных детских садов вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Теперь им предстоит заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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