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Начальник Сибирского регионального центра МЧС России приедет во Владивосток

Чтобы помочь краю справиться с ЧС
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко в ближайшее время прибудет во Владивосток для того, чтобы лично встретиться с Врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и обсудить меры стабилизации лесопожарной обстановки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального отделения МЧС России.

Лесные пожары действуют в 10 из 22 районов Приморья. В лесах действует 65 очагов, а площадь только за сутки выросла на 700 га и составляет 2 300 га. Причина всех возгораний в безответственном поведении людей в лесах при сборе урожая шишек, других дикоросов и во время охоты..

В настоящее время на ликвидации пожаров задействованы порядка 400 человек и около 100 единиц техники. На уровне муниципалитетов необходимо срочно усилить профилактическую работу с населением и предпринять все возможные административные меры – полный запрет посещения лесов и контроль со стороны правоохранительных и надзорных структур, применение штрафных санкций к нарушителям требований пожарной безопасности в лесах.

В ходе встречи Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко и Врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко руководители облетят на вертолёте горимые районы, чтобы с воздуха оценить масштабы бедствия, при благоприятных погодных условиях.

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