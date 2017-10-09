Во Владивостоке до сих пор не решена проблема автобусов

Не увеличат и количество маршрутов

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Пятый арбитражный Суд запретил МПВ «ВПОПАТ №1» осуществлять развитие компании, так как она, по мнению суда, нарушает статью 16 ФЗ «О защите конкуренции». Такая мера может привести к тому, что в городе больше не появится новых маршрутов в нерентабельных районах города, а те, что есть – под угрозой исчезновения,сообщает РИА VladNews.

Сегодня,9 октября, в Пятом арбитражном суде состоялось слушание дела о нарушении статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции» - ранее приморский УФАС заявил, что существует соглашение между администрацией города Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто», которое ограничивает конкуренцию на рынке перевозчиков краевого центра.

В 2016 году доводы ФАС были отклонены, однако в марте 2017 арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения и впоследствии отправил дело на новое рассмотрение. Итогом этого стало решение суда запретить горадминистрации предоставлять субсидии организации, перевозящей пассажиров в общественных маршрутных автобусах.

Во время судебного заседания сторона ответчиков сообщила, что администрация города действовала в рамках возрождения муниципального транспорта в краевом центре, по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Такая мера была необходима из-за того, что на рынке коммерческих перевозчиков образовалась опасная ситуация: автобусы не обновлялись, водители стояли по нескольку минут на остановках, курили не отходя от руля, и никто с этим ничего не делал.

После появления муниципальных автобусов MAN появились новые стандарты, до которых стали подтягиваться и остальные перевозчики. Это и облагораживание автобусов, и оснащения ГЛОНАСС с оповещением об остановках, и своевременное техническое обслуживание транспорта, и обогрев в зимнее время. Однако даже при этих моментах муниципальные перевозки до сих пор остаются стандартом. При этом начали появляться и дополнительные рейсы на тех маршрутах, которые не приносят большой прибыли, но необходимы для жителей города. С горожанами они и согласовывались.

В ходе суда было сообщено, что вместе с дальнейшим расширением или обновлением парка муниципальных автобусов так же под вопросом остаётся и техническое обслуживание транспорта. Компания ООО «Флагман-Авто» ранее была назначена официальным представителем «MAN» во Владивостоке, однако теперь она не может осуществлять ремонт. За всё время компания вела гарантийное обслуживание, которое по условиям договора было бесплатно для Владивостока. В это время оборотот ВПОПАТа для компании не превышал 10%.

«Компания была создана в 2010 году. Конечно, когда стали закупаться автобусы, встал вопрос, кто будет официальным дилером компании по обслуживанию. Понятно, что официальный представитель компании MAN будет заключать договор с одной компанией, и выбор пал на нас. В этом тоже видели элемент анти конкурентного соглашения. Мы подали документы в Москву, официальному представителю MAN, прошли соответствие критериев их обслуживания, и они признали, что мы этим критериям соответствуем. Тут конкурса не было», - рассказал журналистам представитель «Флагман-Авто» Александр Батлук.

По словам представителя муниципального предприятия «ВПОПАТ-1» Татьяны Строгановой, решение суда – ожидаемое. Сейчас руководство МУПа находится в ситуации, когда неизвестно, что будет дальше – администрация города больше не может субсидировать перевозчиков.

«Получается, по логике суда действия связанные с развитием муниципального транспорта - они незаконны. По-другому это никак не прокомментировать. Суд нам прямо указал, что приобретение транспорта является незаконным, проведение торгов, при условии, что транспорт должен быть новым, экологически безопасным, судя по логике суда - это неправильно. Как сейчас исполнять эти предписания, мы просто не знаем», - рассказала Татьяна Строганова.

В связи с решением суда остаётся вопрос, что будет происходить дальше муниципальными перевозками, которые в дальнейшем никак не будут расширяться, а только приходить в упадок. Это не только уменьшит число автобусов, но и не даст появление новым маршрутам, которые из-за своей нерентабельности не интересны коммерческим перевозчикам.

Сами ответчики видят в этом политическую подоплёку, которая идёт явно не на пользу горожанам. Быть может с обращением нового губернатора на эту проблему ситуация найдёт разрешение.