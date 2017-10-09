В Приморье прибыл турист из Объединенных Арабских Эмиратов

По электронной визе

Владивосток, вторник, 10 октября , РИА Vladnews.

В Приморье прибыл первый гражданин Объединенных Арабских Эмиратов по упрощенной форме вьезда в Россию,сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, с 1 августа текущего года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому въехать на территорию России иностранные граждане теперь могут по упрощенному визовому режиму. Для этого необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы.

На сегодняшний день в список стран, «распечатавших» новый режим, входят 12 государств из 18 возможных, которые получили право упрощенного въезда в Россию благодаря новому закону.

За прошедшие выходные к обладателям электронных виз, уже познакомившихся с Приморьем, присоединился первый граждан Объединенных Арабских Эмиратов.

Всего, по словам специалистов, на сегодняшний день в регион по новой схеме въехало 1807 иностранцев: 972 человека из Китая, 757 –– из Японии, 47 – из Сингапура, 14 – из Индии, 5 – из Саудовской Аравии, 4 – из КНДР, 3 – из Ирана и по одному из Алжира, Кувейта, Мексики, ОАЭ и Турции.