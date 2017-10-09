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Общество

Радио «Лемма» и «8 канал» подарили праздник детям

Победители конкурса получили памятные дипломы и ящик сока
Фото: PR Фото: PR "Профи Медиа Групп"
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

7 октября, в центре семейного отдыха «Тритон» состоялось торжественное награждение участников и победителей конкурса «Я рисую лето». Напомним, уже 3-й год подряд, радио «Лемма» и «8 канал» проводят конкурс детского рисунка на летнюю тематику. В этом году на конкурс было принято более 80 работ от детей в возрасте от 3-з до 14 лет. Казалось бы, тематика одна, а вот рисунки абсолютно разные. Тигры, деревенские пейзажи, родное море и заграничное, даже современные сапы – ребята изображали лето, каким оно было у них. Некоторые не ограничивались рисунками и делали целые аппликации.

Организаторы сделали небольшую выставку работ, выбрав лишь 25 лучших. Картины разместили в кафе, в центре семейного отдыха «Тритон». В день награждения, авторы этих работ получили подарочные сертификаты, которые давали право сразиться в турнире по боулингу. Кстати, это ещё не все подарки. Каждый участник, который приносил работу в редакцию «Леммы», получил диплом участника и небольшой подарок от организаторов и генерального партнёра – компании «Тритон». А 12 ребят, занявшие призовые места в своей возрастной категории, получили по ящику сока или другого вкусного напитка.

Подарки все любят получать, но организаторы не смогли оставить ребят без праздника. Перед основным награждением, сумасшедший профессор Куку веселил ребят и удивлял фокусами! Даже взрослые не удержались и смотрели шоу с упоением! Восторгу не было предела!

Радио «Лемма» и «8 канал» ещё раз благодарят всех детей и родителей, кто принимал участие в конкурсе «Я рисую лето». Надеемся, что позитивные воспоминания останутся с вами до следующего конкурса! Также организаторы благодарят партнёров мероприятия, а именно: центр семейного отдыха «Тритон» (Малый Гум, Светланская, 45) и студию «Ку-ку Панда.Детские праздники» (@kukupandavl). Без содействия наших партнёров этот праздник не получился бы столь душевным, веселым и запоминающимся!

Автор фоторепортажа: PR "Профи Медиа Групп"

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