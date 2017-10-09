Житель Приморья пять лет насиловал крестника

Приговор ещё не вступил в законную силу

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Одним из районных судов Приморья вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и ст. 135 УК РФ (развратные действия), сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Прокуратуры РФ.

Первый эпизод преступления произошел ещё в 2012 году, когда ребенку было всего 9 лет. Злоумышленник считался другом семьи, был «крёстным» потерпевшего. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности совершались на протяжении почти 5 лет.

Мужчина покупал ребенку сладости, подарки, давал деньги на карманные расходы. В начале 2017 г. мальчик рассказал о происходящем своей матери.

Суд, признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, назначил ему за содеянное 14 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Стоит отметить, что на сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.