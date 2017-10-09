​Во Владивостоке из бухты Боярин вывезен мусор

Отходы, собранные волонтерами, вывезены силами МУПВ «Спецзавод №1»

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Из бухты Боярин на острове Русский во Владивостоке силами МУПВ «Спецзавод №1» вывезен мусор, собранный волонтерами проекта «Остров мечты». Эко-активисты в течение августа на о. Рейнеке собирали мусор, который остался после купального сезона от туристов, сообщает РИА VladNews. Всего ребятами собрано 950 мешков, на днях весь пакетированный мусор (пластик, стекло, жесть) был доставлен на комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

Стоит отметить, проект «Остров мечты» осуществляет свою деятельность при поддержке администрации приморской столицы.

Как рассказали организаторы, о. Рейнеке – одно из любимых место отдыха среди владивостокцев и туристов. Здесь живописная природа и налажено регулярное паромное сообщение. К сожалению, не многие утилизируют оставшийся после отдыха мусор. Волонтеры отмечают, что их мечта – чтобы островные территории Владивостока не были завалены мусором, а наоборот – сохранили свою уникальную красоту.