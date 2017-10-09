В среду в Приморье пройдут дожди со снегом

В конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнёт расти и осадки прекратятся

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

На предстоящей рабочей неделе характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.В начале недели преимущественно без осадков.

В южной половине края, в поле пониженного атмосферного давления, ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +3…+8 °C, на севере, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, будет прохладнее — до −5 °C. В середине рабочей недели над Японским морем будет смещаться циклон. Шапка циклона накроет Приморье, на большей части края пройдут осадки в виде дождя, в горных районах со снегом. Во второй половине недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами сохраняться осадки. Ночные и дневные температуры будут невысокими: ночью −5…+7 °C, днём 0…+15 °C.

И лишь в конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнёт расти и осадки прекратятся. Ночи станут холоднее, а дни теплее.