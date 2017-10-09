В среду в Приморье пройдут дожди со снегом 22:45, 09 октября В среду в Приморье пройдут дожди со снегом
Житель Приморья пять лет насиловал крестника 21:15, 09 октября Житель Приморья пять лет насиловал крестника
По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело 19:29, 09 октября По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 09 понедельник
22:58
Андрей Тарасенко: Лучше летать на вертолете, чем ездить по таким дорогам
22:58
Игорь Пушкарёв закончил ознакомление с материалами уголовного дела, - адвокат Эксклюзив
22:45
В среду в Приморье пройдут дожди со снегом
21:15
Житель Приморья пять лет насиловал крестника
21:11
Во Владивостоке до сих пор не решена проблема автобусов
20:06
Руководство Приморского океанариума: Стране нужен законопроект о зоопарках и зоопарковой деятельности Эксклюзив
19:29
По факту смертельного ДТП в Приморье возбуждено уголовное дело Фото
18:22
Радио «Лемма» и «8 канал» подарили праздник детям
18:02
Во Владивостоке готовится еще одна стройка по-«серому»? Фото
17:48
Пять секретов Индии
17:35
Андрей Тарасенко: Сколько можно терпеть?
17:22
На улицах Всеволода Сибирцева и Верхнепортовой завершается ремонт дороги Видео
17:09
Приморец попался на перевозке наркотика
16:43
​Во Владивостоке из бухты Боярин вывезен мусор Фото
16:30
После теплых выходных в Приморье вновь похолодало
16:17
За наркотики в армии будут карать строже?
16:05
Юным писателям Владивостока предлагают написать книгу
15:53
Врио губернатора Приморья займется судоремонтом
15:40
Руководство Приморского океанариума: Автор петиции не знает о реальном положении дел Эксклюзив
15:28
Минобороны предлагает изменить закон о мобилизации в военное время
15:16
На трассе Владивосток - Находка произошло серьезное столкновение автомобилей Видео
15:04
​Во Владивостоке за выходные произошло более 110 аварий Эксклюзив
14:52
«Адмирал» уступил «Металлургу» в матче чемпионата КХЛ
14:40
Девушка пострадала в аварии с Toyota Land Cruiser во Владивостоке Эксклюзив
14:27
Во Владивостоке начались гастроли Амурской драмы Фото
14:15
Какое будущее ждёт недостроенные гостиницы «Hyatt»?
13:50
Приморцы просят закрыть океанариум
13:27
МЧС увеличивает силы для тушения лесных пожаров
13:15
Сезон российского спидвея завершится во Владивостоке на этой неделе
13:02
В аварии-«домино» во Владивостоке пассажир пострадал под колесами авто Эксклюзив
12:49
В Приморье замечен тигр Видео
12:37
​Байкер пострадал в столкновении с «Лексусом» во Владивостоке Эксклюзив
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4212 (151) от 06 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Приморье не всем по плечу
Городской жилфонд готов к холодам на 99,4 %
На вокзале – митинг, оркестр и буфет
Научные идеи – на стол народный
Отряд ТОФ отправился за тридевять земель
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

В среду в Приморье пройдут дожди со снегом

В конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнёт расти и осадки прекратятся
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

На предстоящей рабочей неделе характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды.В начале недели преимущественно без осадков. 

В южной половине края, в поле пониженного атмосферного давления, ночные температуры воздуха ожидаются в пределах +3…+8 °C, на севере, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, будет прохладнее — до −5 °C. В середине рабочей недели над Японским морем будет смещаться циклон. Шапка циклона накроет Приморье, на большей части края пройдут осадки в виде дождя, в горных районах со снегом. Во второй половине недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, местами сохраняться осадки. Ночные и дневные температуры будут невысокими: ночью −5…+7 °C, днём 0…+15 °C. 

И лишь в конце рабочей недели атмосферное давление над краем начнёт расти и осадки прекратятся. Ночи станут холоднее, а дни теплее.

Похожие новости
Во Владивостоке до сих пор не решена проблема автобусов
21:11, 09 октября 2017 Во Владивостоке до сих пор не решена проблема автобусов

Не увеличат и количество маршрутов

Руководство Приморского океанариума: Стране нужен законопроект о зоопарках и зоопарковой деятельности
20:06, 09 октября 2017 Руководство Приморского океанариума: Стране нужен законопроект о зоопарках и зоопарковой деятельности

В ближайшие несколько месяцев в Государственной думе примут закон об ответственном обращении с животными

Радио «Лемма» и «8 канал» подарили праздник детям
18:22, 09 октября 2017 Радио «Лемма» и «8 канал» подарили праздник детям

Победители конкурса получили памятные дипломы и ящик сока

Во Владивостоке готовится еще одна стройка по-«серому»?
18:02, 09 октября 2017 Во Владивостоке готовится еще одна стройка по-«серому»?

Жители домов по Океанскому проспекту бьют тревогу

Пять секретов Индии
17:48, 09 октября 2017 Пять секретов Индии

Личная история сотрудника портала yourlife.pro.

Андрей Тарасенко: Сколько можно терпеть?
17:35, 09 октября 2017 Андрей Тарасенко: Сколько можно терпеть?

Приморье постоянно борется с мощными наводнениями

На улицах Всеволода Сибирцева и Верхнепортовой завершается ремонт дороги
17:22, 09 октября 2017 На улицах Всеволода Сибирцева и Верхнепортовой завершается ремонт дороги

Проект «Безопасные и качественные дороги»