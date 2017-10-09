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В Приморье замечен тигр Видео
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Общество

Пять секретов Индии

Личная история сотрудника портала yourlife.pro.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Восточный мир контрастов и духовного роста. Место, куда приезжают просветляться со всего мира. Вообщем, об Индии можно говорить бесконечно. О своем удивительном путешествии в волшебную страну чудес рассказывает сотрудник портала yourlife.pro.

«Священный Ганг, окруженный зеленеющими холмами, на которых красуются древние постройки, – таким запомнился он в Ришикеше. Узкие улочки, по которым размеренно ходят улыбчивые индусы, беззаботные коровы и добрые собаки. Про коров и собак хочется сказать отдельно. Собаки так запомнились, потому что нигде до этого не встречались стаи огромных собак, которые только и делают, что виляют хвостами и облизывают руки. Это, безусловно, связано с отношением к животным самих индусов. Сложно себе представить более духовных людей, которые с таким трепетом относятся к животным». Подробнее здесь - https://yourlife.pro/

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