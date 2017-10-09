Андрей Тарасенко: Сколько можно терпеть?

Приморье постоянно борется с мощными наводнениями

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Врио главы региона Андрей Тарасенко сообщил, что в Приморье необходимо создать специальную модель по предотвращению стихийных бедствий. Проект модели будет разработан в ближайшее время и передан на рассмотрение замеcтителю Председателя Правительства РФ - Полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, сообщает РИА VladNews.

«Мы боремся постоянно с какими-то наводнениями в крае. Ну сколько это уже можно терпеть? Необходимо сделать хоть какую-то модель по предотвращению стихийных бедствий. А предоставить её должны силовики, в том числе МЧС. Покажите, что нужно укрепить, где расчистить, чтобы избежать таких колоссальных в дальнейшем последствий. Это обязанность соответствующих органов. Тем более, что государство специально для этого выделяет денежные средства», - сообщил Андрей Тарасенко.

Напомним, в этом году режим ЧС был введен в Уссурийском, Хасанском и Надеждинском районах из-за сильнейших паводков, нанесших ущерб множеству зданий. А в прошлом году в Приморье прошёл мощный тайфун «Лайонрок». Были эвакуированы около тысячи человек, подтоплено более 3 тыс. домов. Ущерб от тайфуна власти оценили в 1,2 млрд руб.