На улицах Всеволода Сибирцева и Верхнепортовой завершается ремонт дороги

Проект «Безопасные и качественные дороги»

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке вышел на финишную прямую, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подрядные организации завершают укладку дорожного покрытия и готовятся к нанесению дорожной разметки.

Работы по устройству дорожного полотна на улице Всеволода Сибирцева ведутся преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. Один за одним на объект подъезжают груженые горячим асфальтом грузовики, ведётся укладка защитного слоя щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Работы ведутся с опережением графика, и при благоприятных погодных условиях асфальтирование здесь будет завершено до конца этой недели.

«Укладке ЩМА на Всеволода Сибирцева предшествовал большой комплекс работ. Подрядная организация провела работы по замене слабого грунта, устройству нижнего и выравнивающего слоёв асфальтобетонного покрытия, восстановление люков и решёток инженерных сетей, –отметил главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Сергей Ткачев. – После устройства защитного слоя асфальтобетонного покрытия подрядная организация нанесет дорожную разметку. Работы идут с опережением графика и будут завершены в течение двух недель».

Стоит отметить, что в ходе ремонта на Всеволода Сибирцева появилась полноценная пешеходная зона на всей протяжённости улицы. Это сделало передвижение пешеходов комфортным. Кроме того, строители установят леерное ограждение для безопасности горожан.

На 90 процентов завершены работы по ремонту улицы Верхнепортовой. Здесь заменили более 6 тысяч бордюров, восстановили люки и решётки инженерных коммуникаций с заменой плит перекрытия. В минувшие выходные строители завершили укладку щебёночно-мастичного асфальтобетона на основном участке дороги. Площадь нового дорожного покрытия составила около 31 тысячи квадратных метров. Уложено более 10 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Работы вышли на финишную прямую.

«Нам осталось выполнить незначительное количество работ – устройство асфальтобетонного покрытия на съездах и примыканиях к основной дороге, а также небольшом участке пешеходной зоны. Планируем на текущей неделе выполнить работы по нанесению дорожной разметки», –отметил заместитель директора строительной компании ООО «Автобан - ДВ» Михаил Гиндулин.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на всех этапах строительных работ проводится проверка качества уложенной асфальтобетонной смеси, а также проверяются сертификаты качества на используемые материалы.

Продолжаются строительные работы и на улице Светланской. В минувшие выходные на участке от памятника морякам торгового флота до Дома офицеров флота компания-подрядчик выполнила укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на межпутье. Кроме того, продолжается демонтаж трамвайных путей в районе остановки общественного транспорта «ДВГТУ», а также от Дома офицеров флота до перекрёстка улиц Светланская – Уборевича. Как отмечают специалисты, демонтаж трамвайных путей – дорогостоящее и времязатратное мероприятие, но крайне необходимое. Шпалы и рельсы, находящиеся в полотне дороги, способствуют разрушению асфальтобетонного покрытия сначала в местах его примыкания к оголовкам рельс и далее по всей поверхности дорожного полотна.

Напомним, что в этом году во Владивостоке по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома №1 по ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 по ул. Фадеева). Будет заасфальтировано около 170 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона, заменено порядка 30 тысяч бортовых камней.