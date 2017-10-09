Во Владивостоке готовится еще одна стройка по-«серому»?

Жители домов по Океанскому проспекту бьют тревогу

Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке участились случаи точечной застройки с нарушением норм российского законодательства. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил Сергей Мильвит, Фонд развития Владивостока "Горожанин и гражданин".

Так, жители домов №83, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2, 97, 99 и 101 по Океанскому проспекту бьют тревогу после появления свай забора возле их домов: люди опасаются, что здесь вырастет очередная жилая многоэтажка - как водится в последнее время, не менее 20 этажей в высоту. Правда, на подъездах окружающих домов строители заблаговременно развесили объявления, в которых предупредили о будущем шуме от работы спецтехники, нарушении норм инсоляции и многом другом. Расстояние до свай забора, которым огородили земельный участок, - всего несколько метрах от жилых домов. Но самое страшное то, что если стройка начнется, то останется лишь один пожарный проезд к домам.

Как рассказывают жильцы домов, их мнения все же "спросили" (точнее, спросили мнения тех, кто смог прийти на общее собрание): собрание было назначено на утро пятницы, 1 сентября. И узнали о нем все заинтересованные граждане слишком поздно.

Как стало известно, строительство будет проводиться ООО, учрежденным в марте этого года, как реконструкция объекта незавершенного строительства готовностью 7,3% (сейчас здесь пустырь):

"Действительно есть полуразваленный объект незавершенного строительства, но, не смотря на то, что ранее была сломана детская площадка и спортивная коробка, жители готовы ухаживать за этим участком, так как вокруг всех этих домой нет ни одной детской площадки и места для отдыха. Здесь же проходит дорога от домов №№ 85/1 и 85/2 до дома №83, а на сегодня ее перекрывают забором", - описывает местность Сергей Мильвит, отмечая: - "Начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока Алла Шестерикова рассказала, что за разрешением на строительство по земельному участку на Океанском проспекте никто не обращался".

Известно, что корни проблемы с данным участком уходят в далекий 1993 год: именно тогда участок был продан, и законность сделки вызывает вопросы. Сейчас граждане из близлежащих домов составили запросы и заявления в ответственные инстанции и с нетерпением ожидают ответа госорганов.