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Общество

После теплых выходных в Приморье вновь похолодало

Во Владивостоке сегодня пасмурно, временами туман, местами морось
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные синоптическая ситуация в Приморском крае была изменчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В субботу Приморье оказалось в тёплом секторе циклона, смещающегося над Хабаровским краем. Ночью температурный фон стал повышаться и составил +3…+15°С, лишь на востоке края, который остался под влиянием антициклона, похолодало до −3°С. Днём воздух прогрелся до +18…+27°С, на восточном побережье +17…+19°С. Днём в воскресенье синоптическая ситуация вновь изменилась. К Приморью подошёл неглубокий циклон, увеличилась облачность и во второй половине дня на юге края начались небольшие дожди. Фон дневных температур понизился на 4–8 градусов.

В течение прошедшей ночи циклон смещался над Приморьем, осадки распространились на большинство районов, выпало до 2 мм. Ночь была облачной, на южном побережье отмечались туманы. Минимальные температуры составили +5…+14°С.

Сегодня, 9 октября, и ближайшей ночью Приморье по-прежнему будет находиться под влиянием фронтальных разделов, местами сохранятся осадки. Максимальные температуры воздуха ожидаются в пределах +8…+18°С, ночью температура опустится до −4…+8°С. Завтра днём преимущественно без осадков, воздух прогреется до +2…+15°С.

Во Владивостоке сегодня пасмурно, временами туман, местами морось. Вечером возможен небольшой дождь, температура воздуха +13…+15°С.

Во вторник в краевом центре преимущественно без осадков, ночью температура опустится до +6…+8°С, дневная температура существенно не изменится.

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