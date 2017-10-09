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За наркотики в армии будут карать строже?

Минобороны подготовило приказ об обеспечении денежным довольствием военнослужащих
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 09 октября , РИА Vladnews.

За наркотики в армии будут карать строже: среди прочих изменений в Порядке обеспечения денежным довольствием военнослужащих ВС РФ предполагается лишение единовременного пособия тех военных, которые отказались от прохождения экспертизы на наркотики либо совершили под их действием административное правонарушение, сообщает корреспондент РИА VladNews. Проект приказа главы Минобороны опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов. Общественные обсуждения документа окончились 6 октября.

Проект приказа предусматривает дополнение оснований, при увольнении военнослужащих с военной службы по которым не выплачивается единовременное пособие при увольнении с военной службы. "Пункт 142 дополнить подпунктами «н» и «о» следующего содержания:

«н) в связи с непрохождением в установленном порядке обязательных химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

о) в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.».", говорится в законопроекте.

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